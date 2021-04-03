Макгрегор подтвердил бой с Порье 10 июля

Официально дата поединка ещё не названа. По предварительной информации, Макгрегор и Порье действительно сразятся 10 июля 2021 года на турнире UFC 264. Для них это противостояние станет третьим. Впервые они сразились в 2014 году: тогда победу одержал ирландец техническим нокаутом в первом раунде. Во втором поединке — в январе 2021 года — американец взял реванш, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде.
На счету у Конора Макгрегора 22 победы и пять поражений, у Дастина Порье — 27 побед и шесть поражений.
Как писал NEWS.ru, третий бой Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье может пройти 10 июля. О том, что UFC собирается превратить в трилогию противостояния популярных бойцов, стало понятно чуть раньше, когда был объявлен бой за оставленный Хабибом Нурмагомедовым вакантный титул между бразильцем Шарлесом Оливейрой и американцем Майклом Чендлером. То, что в нём не нашлось места первому номеру рейтинга Порье, говорило о том, что ближайшей для него целью станет именно бой с Макгрегором.