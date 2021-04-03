Макгрегор подтвердил бой с Порье 10 июля

https://static.news.ru/photo/dffadc5e-9486-11eb-95aa-96000091f725_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Conor McGregor/instagram.com

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор подтвердил, что проведёт поединок с американцем Дастином Порье 10 июля.

Бой назначен! 10 июля вы увидите, что представляет собой Мак. Настроюсь и полностью уничтожу! — написал Макгрегор в Twitter.

The fight is booked!

July 10th youâre gonna see what the Mac is about.

Adjust and absolutely fucking destroy! #BilliStrut pic.twitter.com/bdFlGyN3i1 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 3, 2021

Официально дата поединка ещё не названа. По предварительной информации, Макгрегор и Порье действительно сразятся 10 июля 2021 года на турнире UFC 264. Для них это противостояние станет третьим. Впервые они сразились в 2014 году: тогда победу одержал ирландец техническим нокаутом в первом раунде. Во втором поединке — в январе 2021 года — американец взял реванш, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде.

На счету у Конора Макгрегора 22 победы и пять поражений, у Дастина Порье — 27 побед и шесть поражений.

Как писал NEWS.ru, третий бой Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье может пройти 10 июля. О том, что UFC собирается превратить в трилогию противостояния популярных бойцов, стало понятно чуть раньше, когда был объявлен бой за оставленный Хабибом Нурмагомедовым вакантный титул между бразильцем Шарлесом Оливейрой и американцем Майклом Чендлером. То, что в нём не нашлось места первому номеру рейтинга Порье, говорило о том, что ближайшей для него целью станет именно бой с Макгрегором.