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Макгрегор оконфузился при выполнении бейсбольного броска

13:24, 22 сентября 2021
Макгрегор оконфузился при выполнении бейсбольного броска Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор промахнулся при выполнении броска в бейсбольном матче между «Чикаго Кабс» и «Миннесотой Твинс». Видео было опубликовано на странице MMA Fanatic в Instagram.

Ирландцу доверили право первого броска, однако он запустил мяч не в ту сторону — в направлении трибун.

13 сентября Макгрегор бросил стакан в музыканта Machine Gun Kelly на шоу в Бруклине.

После этого представитель Макгрегора прокомментировал сообщение о его конфликте с музыкантом и отметил, что боец UFC не был зачинщиком инцидента.

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