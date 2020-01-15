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Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов считает, что однажды все болельщики придут на его бой в папахах.

В 2012 году, когда я первый раз дрался, не было ни одной папахи в зале. Придёт день, когда мы будем выходить на бой и весь зал будет в папахах, —...