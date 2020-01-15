Конор Макгрегор Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирландский боец Конор Макгрегор обвинил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в трусости из-за инцидента в Бруклине в 2018 году.

Я не был сосредоточен на бое, потому что тогда, на парковке в Бруклине, я не побоялся и вышел, а он поступил не по-мужски и спрятался за юбками. Повёл себя как девчонка, — цитирует Макгрегора TSN.

Ранее Нурмагомедов высмеял страхи американского бойца Дональда Серроне, который будет вскоре сражаться с Конором Макгрегором, писал NEWS.ru.

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