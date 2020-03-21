Команда Ирландии, напоминаю, что нужно оставаться бдительными в наших усилиях во время карантина. Мы видели снижение количества инфицированных в последние три дня со 191 до 102 в день. Это вдохновляющие цифры, но число заболевающих в день по-прежнему более сотни. В выходной со снижением статистики заболеваемости появится соблазн вернуться к обычной жизни, но мы должны оставаться бдительными, — написал Макгрегор на своей странице в Instagram.