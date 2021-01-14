Макгрегор назвал Нурмагомедова «жирным слоном»

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор подверг критике россиянина Хабиба Нурмагомедова. Так, боец обвинил спортсмена в провале взвешивания перед боем с американцем Джастином Гейтжи.
Он выглядит как жирный слон. Не думаю, что он сделал вес к своему последнему бою. Всё его взвешивание выглядело странно, — отметил Макгрегор в интервью YouTube-каналу TheMacLife.
Он также добавил, что Нурмагомедов предпочитает отовсюду «сбегать».
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений.
Ранее NEWS.ru писал, что родившийся в Дагестане французский боец смешанного стиля Нассурдин Имавов рассказал об отношении французов к Хабибу Нурмагомедову.