Макгрегор на битве взглядов с Порье пытался напасть на него

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор во время битвы взглядов с американцем Дастином Порье попытался его ударить ногой. Встреча состоялась в преддверии боя UFC 264. Перепалка попала на видео и была опубликована на официальном Instagram-канале UFC.

Макгрегору не дали отпинать Порье, его сразу оттащили. Спортсменов разнимал лично президент промоушена Дэйна Уайт.

Причиной агрессии стала словесная перепалка бойцов во время битвы взглядов.

Я вижу перед собой человека, которого я победил, и знаю, что могу победить снова, — сказал Порье.

На это ирландский спортсмен ответил, что в субботу вечером самого Порье «будут выгуливать, как собаку, в этом восьмиугольнике», а потом обозвал его «глупой деревенщиной».

Накануне Макгрегор также пытался поддеть соперника, выложив аудиосообщение, где называет Порье «деревенщиной».

10 июля пройдёт третий бой между Порье и Макгрегором. Они уже дрались в 2014 году — тогда победил ирландец. В январе этого года Порье взял реванш и одолел Макгрегора. Макгрегор в этом бою потерпел первое поражение нокаутом в карьере.

Ранее ирландский боец рассказал о планах на новый бой. «В последнее время Порье наговорил много всякой ерунды и за это заплатит. Это нехорошо. 10 июля я его нокаутирую без вопросов. Я никогда ещё не был так опасен и так сконцентрирован. Я намерен вынести его», — сказал он.