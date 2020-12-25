Махно задушил Хачатряна в первом раунде главного боя AMC Fight Nights 99

https://static.news.ru/photo/ad6fa62c-4704-11eb-9753-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Махно победил представителя Армении Давида Хачатряна в первом раунде главного боя AMC Fight Nights 99.

В первом же раунде Махно провёл против Хачатряна удушающий приём и соперник россиянина сдался, сообщает «Матч ТВ».

Бой Махно — Хачатрян проходил в полусредней весовой категории до 77 килограммов. После поединка армянский боец попросил Махно о бое-реванше, россиянин согласился, но при условии смены весовой категории.

Очень сложно соглашаться на реванш с Хачатряном, потому что он бьёт как грузовик. Я готов вновь подраться с ним, но не в весе до 77 килограммов. Я только что перешёл из 70 килограммов, поэтому мне будет очень сложно вернуться, — сказал Махно после боя.

Хачатрян ответил, что согласен на такие условия, и пообещал, что в следующий раз будет готов к бою лучше.

Алексей Махно, победив Хачатряна, одержал 20-ю победу в MMA. При 20 победах у него восемь поражений. Хачатрян одержал 24 победы при пяти поражениях, считая последнее.

Как сообщал NEWS.ru, ранее российский боец Мухаммед Эминов (14-1) одержал победу по очкам над соотечественником Ахмедом Балкизовым (9-3-1) на турнире FIGHT NIGHTS 99 в Москве и отстоял титул чемпиона организации в полулёгком весе.