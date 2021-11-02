«Махачев заслужил титульный бой»: Александр Емельяненко об итогах UFC 267

Российский боец Александр Емельяненко поделился впечатлениями от UFC 267, участие в котором приняли многие спортсмены из России. Он отметил победы Петра Яна, Ислама Махачева, Магомеда Анкалаева и Александра Волкова. Слова Емельяненко приводит «ВсёПроСпорт».

По словам Емельяненко, команда Петра Яна провела отличную работу и подготовила классный план на бой.

Впечатлил и Ислам Махачев. Думаю, своей доминирующей победой он заслужил титульный бой. Ну, и Хамзат Чимаев: 250 нанесённых и 3-4 пропущенных удара за 4 боя — это нонсенс. Приятно, что у нас появились такие ребята, — сказал Емельяненко.

Также российский боец отметил, что уверенные бои провели Анкалаева и Дураева. Он считает, что Альберт Дураев на классе разобрал Копылова, а Уланбеков «затащил на характере».

Бой Волкова — «качели», переживал за него. В любом случае поздравляю всех наших бойцов с победами! Ребята молодцы, — заключил он.

На турнире UFC 267, который прошёл 30 октября, Ян одолел американца Сэндхагена, Махачев остановил новозеландца Хукера, Волков победил польского спортсмена Тыбуру, Чимаев выиграл у китайца Ли Джинлианга, Анкалаев победил швейцарца Волкана Оздемира единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что президент российского MMA-промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил мнение, что третий поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым может состояться во второй половине 2022 года.