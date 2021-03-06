Махачев задушил американца Добера на турнире UFC

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Российский легковес UFC Ислам Махачев (18-1) победил удушением ручным треугольником в третьем раунде американца Дрю Добера (23-10) на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

Махачеву хватило минуты на старте боя, чтобы присмотреться к сопернику и пройти в ноги. Постоянно стремясь улучшить позицию, согласно советам из угла Хабиба Нурмагомедова, Ислам наносил сверху удары, вошёл в маунт, а затем на последних секундах первого раунда безуспешно попытался провести рычаг локтя. Во второй пятиминутке Махачев бросил соперника на землю уже подсечкой и продолжил работать в стиле Нурмагомедова на земле, постоянно оказывая давление на соперника.

Ещё один перевод из клинча россиянин сделал в третьем раунде, при этом Добер как бы отчаянно не пытался подниматься из партера и не отрабатывал этот элемент, Махачев был непреклонен. Более того при первой же возможости он провёл удушение ручным треугольником.

В поединке в полутяжёлом весе живущий в Австрии серб Александар Ракич победил единогласным решением судей бразильца Тьягу Сантоса и нанёс ему третье поражение подряд.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец наилегчайшего веса Аскар Аскаров (13-0-1) победил по очкам американца Джозефа Бенавидеса (28-8) и стал претендентом на титул UFC в легчайшем весе.