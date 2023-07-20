«Махачев «съест» Оливейру»: чемпион ACA сделал прогноз на бой Олег Борисов сделал прогноз на бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ислам Махачев

Чемпион ACA в легком весе Олег Борисов в интервью NEWS.ru выразил уверенность в том, что Ислам Махачев победит Чарльза Оливейру в реванше. Поединок пройдет в Абу-Даби 21 октября, в рамках турнира UFC 294.

«В этом поединке я считаю фаворитом Махачева. Ислам уже побеждал Оливейру год назад. Сомневаюсь, что за это время бразилец успел серьезно прибавить. Да, он победил Бенеила Дариуша, но его нельзя сравнить с Исламом. Махачев тоже не бездействовал. Он выиграл у Алекса Волкановски, а сопротивления Оливейры в первом поединке попросту не почувствовал. Сейчас россиянин на пике своих возможностей. Он съест Оливейру», — сказал Борисов.

Первый бой Оливейры и Махачева прошел в октябре 2022 года и россиянин победил удушающим приемом во втором раунде.

В феврале 2023-го Махачев в Австралии провел титульный бой с чемпионом в полулегком весе Алексом Волкановски и одержал победу единогласным решением судей. В активе Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах и одно поражение. 31-летний россиянин владеет титулом чемпиона UFC в легком весе и занимает третью строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.