Махачев победил Мойзеса удушением на UFC в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе прошёл очередной турнир промоушена UFC. В главном бою вечера российский легковес Ислам Махачев (20-1) победил в четвёртом раунде бразильца Тьягу Мойзеса удушением из-за спины (15-5).

Мойзес опасался россиянина и с первых секунд добровольно отдал ему пространство октагона, рассчитывая на резкие контрвыпады в стойке. При этом в борьбу первым на удивление пошёл бразилец. Соперники обменялись ударами коленями в клинче, а затем Махачев исполнил эффектный бросок и получил хорошую позицию на земле. Второй раунд пошёл по той же схеме: обмен ударами в стойке, клинч и длительная борьба, в ходе которой Мойзес провёл тейкдаун и попытался зайти за спину, однако Махачев легко его стряхнул и сам занял доминирующую позицию. Тем не менее Махачев не смог завершить бой досрочно против обладателя чёрного пояса по джиу-джитсу. Третий раунд Махачев также забрал в концовке за счёт борьбы, хотя едва не отдал ногу на болевой.

В четвёртом раунде Махачев сразу перевёл бой в партер, ушёл от попытки треугольника и начал пробивать короткие удары сверху, чтобы вскрыть защиту соперника. Мойзес свернулся узлом под россиянином, но Махачев продел руку ему под шею и заставил сдаться удушающим приёмом.

В соглавном поединке вечера не выступавшая почти пять лет экс-чемпионка UFC американка Миша Тейт победила техническим нокаутом в третьем раунде соотечественницу Мэрион Рено, которая этим боем завершила карьеру.

Как сообщалось ранее, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов оценил перспективы своего товарища по команде и близкого друга Ислама Махачева выиграть титул чемпиона организации в лёгком весе.