Махачев отменил бой с дос Анжосом из-за инфекции

Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Ислам Махачев отказался от назначенного на 14 ноября боя с бразильцем Рафаэлем дос Анжосом.
Успокаивает только одно, что от предписанного нам никуда не деться. Много сил и времени потрачено было к этому бою, находился на пике формы, но как только начал сбрасывать вес и иммунитет начал слабеть, я подхватил инфекцию, которая выведет меня из строя минимум на месяц. В этом лагере наша команда уже не раз сталкивалась с этой инфекцией, и многим пришлось отменить свои бои, — написал Махачев на своей странице в Instagram.
Как писал NEWS.ru, главным событием турнира UFC в Лас-Вегасе стало противостояние бразильских полутяжей Тьяну Сантоса и Гловера Тейшейры. Последний одержал победу в третьем раунде удушением из-за спины.