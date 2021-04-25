Магрегор пожертвовал на благотворительность полмиллиона долларов

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Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Конор Макгрегор сдержал обещание пожертвовать $500 тыс. на благотворительность, однако направил их не в фонд своего соперника Дастина Порье, а в организацию Boys and Girls Club of Acadiana. Об этом сообщает TMZ.

Boys and Girls Club of Acadiana получил неожиданный звонок на прошлой неделе и сообщает, что Конор Макгрегор пожертвовал $500 тыс. на развитие юношества Южной Луизианы и поддержку предстоящего Летнего лагеря 2021 и поддержку здоровья и отдыха, — сообщается на странице организации в Facebook.

Макгрегор сделал пожертвование после того, как Порье обвинил его в том, что он не сдержал обещание, данное перед их реваншем в январе. Менеджмент ирландца ответил, что пожертвование будет сделано только при наличии адекватного плана использования данных средств. Порье выразил сожаление, что частная ситуация вышла в публичное пространство.

Третий бой Макгрегора и Порье должен состояться 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе, который пройдёт в присутствии зрителей.

Как сообщалось ранее, российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов подшутил над бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором после обращения того к Хабибу Нурмагомедову, опубликовав соответствующий ролик в Instagram.