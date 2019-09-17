https://static.news.ru/photo/b4b04028-d927-11e9-8fa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский боец Ultimate Fighting Championship Забит Магомедшарипов свой следующий бой в полулёгком весе проведёт с американцем Келвином Каттаром 9 ноября на турнире в Москве, сообщает ESPN.

Изначально поединок этих соперников должен был пройти 18 октября в Бостоне, на родине Каттара, но был перенесён из-за травмы Магомедшарипова. В итоге теперь поединок станет домашним для российского бойца.

Магомедшарипов провёл в UFC пять боёв, во всех одержал победы и в четырёх случаях получал специальные премии за зрелищность.

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