Магомедов проиграл Стотсу и не смог стать претендентом на титул Bellator

Российский боец легчайшего веса Магомед Магомедов (18-2) проиграл американцу Рафаэлу Стотсу (17-1) на турнире Bellator 264 и не смог стать официальным претендентом на титул в легчайшем весе.

Первый раунд начался с обмена ударами в стойке, где Магомедов превосходил соперника в движении и разнообразии ударов, но Стотс пытался брать своё за счёт агрессии и напора. Во второй половине пятиминутки Магомед пошёл в борьбу и предпринял несколько безуспешных попыток перевести бой в партер. Зато американец на последних секундах забрал ногу Магомедова и свалил его на землю, украв раунд. Магомедов продолжил прессинговать в борьбе во втором раунде и наконец исполнил тейкдаун, но Стотс перехватил инициативу и вернул бой в стойку, где несколько раз попал правым джебом.

Стотс и дальше продолжил блокировать проходы в ноги россиянина, забрал спину Магомедова и попытался провести удушение из-за спины. Магомедов выдержал эту попытку, но проиграл очередной ключевой эпизод, а вместе с ним и раунд. В концовке Магомедов выиграл позицию, но не смог нанести сопернику значимого урона на земле, хотя пытался исполнять приёмы. Судьи отдали победу Стотсу со счётом 30:27 и 29:28 (двое).

В бою в среднем весе американец осетинского происхождения Хаджимура Бестаев победил единогласным решением соотечественника Тая Гвердера.

Как сообщалось ранее, в Анкасвилле завершился турнир Bellator 263, главным событием которого стал финал Гран-при в полулёгком весе. Американец Эй-Джей Макки победил удушением гильотиной в первом раунде бразильца Патрисиу Фрейре.