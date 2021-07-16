Магомедов нокаутировал Егембердиева и стал чемпионом АСА в полутяжёлом весе

В Сочи завершился турнир по ММА ACA 126. В главном бою вечера россиянин Муслим Магомедов (10-0) победил техническим нокаутом в третьем раунде казахстанца Евгения Егембердиева (12-4) и стал чемпионом АСА в полутяжёлом весе.

Егембердиев ожидаемо захватил инициативу в стойке, но его соперник выживал первую хорошую возможность для перевода в партер, после чего взял под контроль ход боя на земле. Магомедов обработал соперника локтями и получил выгодный захват со спины, но казахстанец в концовке вернул бой в стойку. Второй раунд прошёл по схожей схеме. Начало в стойке — за Егембердиевым, но после перевода в партер инициатива отошла к Магомедову, который даже в стойке в конце раунда сумел потрясти соперника. В следующем раунде Магомедов уже без труда переводил бой в партер и наращивал своё преимущество. Егембердиев пережил жуткую серию ударов на земле, но после очередного жёсткого удара на ногах бой был остановлен.

В соглавном поединке в лёгком весе россиянин Марат Балаев победил единогласным решением судей бразильца Жоау Луиса Ногейру.

Как сообщалось ранее, в Сочи прошёл турнир по смешанным единоборствам АСА 125. В главном бою вечера в лёгком весе россиянин Абдул-Рахман Дудаев победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Франсиско де Лиму.