Магомедов: Хабиб — хозяин слова, но его возвращение не исключено

Экс-чемпион M-1 Challenge, ветеран американских лиг UFC и PFL 36-летний Рашид Магомедов вернулся в Россию, чтобы продолжить карьеру в лиге АСА. В дебютном поединке он перестрелял в стойке и поборол белоруса Артёма Дамковского, но уверенная на вид победа далась ему нелегко. После боя в беседе с журналистами, среди которых был и спецкор NEWS.ru, он рассказал о своих задачах в этот период карьеры, уровне российских бойцов и решении Хабиба Нурмагомедова повесить перчатки на гвоздь.

— Как оцените своё выступление после долгого перерыва?



— Я, конечно, рад, потому что последний бой прошёл не в мою пользу. Дебют в АСА получился тяжёлым с достойным соперником. Мне было важно три раунда поработать и продышаться. К нему огромное уважение. Мне нравится конкуренция в АСА, и считаю, что эта лига ничем не уступает лучшим промоушенам.

— Вы в АСА пришли за поясом?



— Мне предложили контракт, и я согласился, а получится ли завоевать пояс, покажет время. В лиге много достойных ребят, которые либо являются чемпионами, либо идут к этому. Поэтому не хочу загадывать наперёд. Никто не знает, что будет завтра. Время сложное, пандемия на дворе. Но надо жить, а дальше жизнь покажет.

— У вас есть какой-то принципиальный соперник, с которым хотели бы встретиться?



— Я не знаю всех соперников в 70 кг. С чемпионом мы знакомы (Абдул-Азиз Абдулвахабов. — NEWS.ru), знаю лично и других ребят, но не хотел бы выделять кого-то одного. Кого предложат матчмейкеры и мои менеджеры, с тем и буду драться, а дальше видно будет.

— Уровень Абдулвахабова соответствует уровню UFC?



— Конечно, соответствует. Здесь много хороших ребят, которые просто не могут туда попасть пока. А кто-то и не стремится к этому, потому что и здесь нравится. Наши бойцы ни в чём не уступают зарубежным, и иностранцы тоже у нас дерутся, вы всё видите. Абдул-Азиз готовился в Америке, мы с ним вместе проводили один лагерь, и он хорошо выглядел на фоне местных бойцов. В спаррингах он почти всех борол.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Изначально вашим соперником должен был стать Эдуард Вартанян. Можете сравнить его с Артёмом Дамковским?



— Дамковский — хороший ударник, а Вартанян и борется, и бьёт. У него, можно сказать, всё включено, и он сам может пойти в борьбу. Артём бьёт жёстко, но бороться не пытается. В этом их разница.

— В борьбе вы нашли его слабую сторону?



— Я постоянно не боролся, хотя мог бы, и не считаю, что партер его слабая сторона. Он цепкий, неплохо защищается, не позволял себя бить, как я хотел. Я не могу сказать, что он слабый в борьбе, но мне приходилось там делать что-то, чтобы вытянуть бой в мою сторону. Я сделал то, что он позволил мне сделать.

— Что вы думаете по поводу решения Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру?



— Хабиб достиг вершины, сделал то, что он хотел, что хотел его покойный отец. Сейчас ему уже некому что-то доказывать. То, что он решил, — это его личное и у этого нет остановки. Можно продолжать до бесконечности, пока ты сам не остановишься. Это его решение, которое он принял осознанно. У него есть здоровье, есть семья, мать, которую он хочет поддержать, и я его понимаю. Он хозяин своего слова и сам будет решать, что дальше делать.

— Ислам Махачев может стать достойной заменой Хабибу?



— Вполне возможно. У него для этого есть всё: здоровье, хороший тренировочный процесс, сильные и надёжные друзья рядом. Но нельзя говорить гоп, пока не перепрыгнешь. Для этого он трудится и тренируется. У него есть голова на плечах, чтобы думать, и хорошая команда. Желаю ему здоровья и успехов в том, чтобы решить задачу и стать чемпионом.

— Пояс Хабиба пока не объявлен вакантным и Дэйна Уайт надеется, что он вернётся. Насколько возможен такой сценарий?



— До боя они говорили, что есть для него интересное предложение. Но хозяин своих слов сам Хабиб, а как он решит, я уже не знаю. Всё может быть, всё может измениться. Время покажет.