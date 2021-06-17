Магомедкеримов победил в первом раунде и вышел в плей-офф PFL

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В Атлантик-Сити прошёл очередной турнир Professional Fighters League (PFL). Российский средневес Николай Алексахин (24-6) проиграл по очкам американцу Рэю Куперу (22-7-1).

Соперники начали поединок в высоком темпе и на встречных курсах. Алексахин встретил соперника контрброском через бедро, но уже в одной из следующих атак Купер его потряс. Россиянин старался работать с дистанции на контратаках, в то время как американец только усиливал напор к концу первого раунда. Следующая пятиминутка также прошла с небольшим преимуществом гавайца, который владел центром клетки и прижимал Алексахина к сетке.

В третьей пятиминутке Алексахин «накормил» соперника коленями, но в тот же момент пропустил тейкдаун от Купера, который и забрал раунд за счёт контроля соперника на земле, хотя концовка поединка осталась за россиянином. По итогам прошедшего всю дистанцию поединка все судьи отдали победу Куперу со счётом 30:27 и 29:28 (двое).

В предварительном карде выступило ещё два российских полусредневеса. Алексей Кунченко уступил единогласным решением судей шведу Садибу Си, а действующий чемпион организации Магомед Магомедкеримов победил американца Кёртиса Миллендера удушением Иезекилем в первом раунде и обеспечил себе участие в серии плей-офф, несмотря на пропуск первого тура.

Как сообщалось ранее, абсолютная чемпионка мира по боксу американка Кларесса Шилдс одержала победу в дебютном бое ММА над Бриттни Элкин на турнире PFL 4 в Атлантик-Сити.