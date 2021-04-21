Магомед Курбанов стал чемпионом Европы по вольной борьбе

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Российский борец Магомед Курбанов, выступающий в весовой категории до 92 кг, стал обладателем медали на проходящем в Варшаве чемпионате Европы по борьбе.

В финальной схватке с финалистом прошлогоднего чемпионата Европы Самуэлем Шеррером из Швейцарии новоиспечённый чемпион России Курбанов сразу атаковал соперника и, переведя борьбу в партер, заработал три балла. Цепкая защита дагестанского борца не позволяла швейцарцу провести ответный приём. Вторая половина схватки прошла в вязкой борьбе и завершилась со счётом 4:1 в пользу россиянина.

Как сообщалось ранее, обладатель Кубка мира — 2020, российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов, выступающий в весовой категории до 61 кг, завоевал золотую медаль на проходящем в Варшаве чемпионате Европы по борьбе.