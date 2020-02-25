https://static.news.ru/photo/c1c28ac6-57b4-11ea-9cf5-fa163e074e61_660.jpg Магомед Курбанов Фото: Magomed Kurbanov/vk.com

Российский боксёр Магомед Курбанов проведёт рейтинговый бой против Исмаила Илиева.

Поединок пройдёт в рамках «Вечера звёзд» от RCC Boxing Promotions 7 марта, сообщает пресс-служба турнира. Курбанов и Илиев на данный момент делят между собой первые две строчки российского рейтинга в весовой категории до 69,9 кг.

Курбанов на данный момент одержал 18 побед и не допустил ни одного поражения. Илиев выиграл 12 поединков, один раз завершил бой вничью и однажды проиграл.

Ранее NEWS.ru писал, что британский тяжеловес Тайсон Фьюри победил техническим нокаутом в седьмом раунде Деонтея Уайлдера на боксёрском шоу в Лас-Вегасе и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC.