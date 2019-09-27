https://static.news.ru/photo/a8cde848-e159-11e9-a09a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский средневес Магомед Исмаилов одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом M-1 Challenge Артёмом Фроловым.

Первые два раунда прошли с заметным преимуществом Исмаилова, который агрессивнее действовал в стойке, попадал жёсткими ударами и переводил бой в партер. В заключительной пятиминутке дагестанский боец подустал и позволил сопернику выровнять бой, однако концовку смазал неприятный инцидент. Бойцы столкнулись головами, после чего на лбу Фролова выросла огромная гематома.

По итогам боя все пять судей отдали победу Исмаилову.

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