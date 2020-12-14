Мага может всё что угодно, но получит не всё

Благодаря таким турнирам, как ACA 115, мы можем говорить, что в России есть смешанные единоборства. Эта индустрия у нас живёт и даже развивается. Средний уровень иногда не так впечатляет, но главный бой на прошедшем турнире был очень приличным как в плане раскрутки, так и в плане действий в клетке. Победу одержал самый популярный боец России (из тех, кто выступает дома) Магомед Исмаилов. Разберёмся, какое развитие карьеры ждёт его в ближайший год.

Респект Халку

Во-первых, бой действительно был интересный, он оправдал ожидания. Точнее, не подтвердил опасений, что Штырков окажется не готов к интенсивности Маги. Екатеринбуржец по прозвищу Уральский Халк уверял, что вышел из зоны комфорта ради боя с Магомедом и покажет лучший бой в карьере. Он его и показал. Для победы оказалось недостаточно, но конкурентный поединок получился вполне.

Иван Штырков Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Штыркову нужен был такой бой, потому что его карьера в последние годы не шла вверх. Дебют в UFC так и не состоялся из-за положительного допинг-теста, потом было поражение от Ясуби Эномото. Негативное отношение к Ивану удвоилось после истории с защитой строительства храма в сквере Екатеринбурга.

Боец уверял, что вышел защищать стройку по собственной воле, но очень многие уверены, что он, как и ряд других бойцов RCC, делал это по указке Игоря Алтушкина. Алтушкин, как известно, глава Русской медной компании, миллиардер из Екатеринбурга, который в том числе содержит RCC Boxing Promotions.

Уровень Штыркова как бойца ставился под сомнение справедливо: Уральский Халк действительно сдавал физически уже к концу первого раунда. Навыки в ударке хотя и были приличными, не производили «вау»-эффекта. Скептики были уверены, что против взрывного Исмаилова, недавно размазавшего по канвасу Александра Емельяненко, Штырков не продержится и раунда.

Но он не только продержался все три, но и временами забирал эпизоды. Да, поражение единогласным решением судей бесспорно, но это был не односторонний бой. После такого выступления перспективы Штыркова кажутся намного более яркими, чем до него. В UFC Иван уже не уедет, но на федеральный уровень вполне может выйти. Теперь его знает вдвое больше людей, чем два месяца назад, а медийность и публичность в ММА-бизнесе — это деньги.

Бери — не хочу

Иван Штырков и Магомед Исмаилов Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Для Исмаилова после боя со Штырковым мало что изменилось: он как был главной звездой российского ММА (не считая Хабиба, выступавшего за границей), так ей и остался. Победа над Александром Емельяненко вывела Магу на космическую орбиту, победа над Штырковым просто оставила его там же.

Единственный момент, работающий против Магомеда, — возраст. Ему через полгода будет 35, что минимизирует его шансы уехать в UFC. Эти шансы всё ещё есть, но пока ситуация не выглядит так, будто главный мировой промоушен за ним охотится. Мага уже начал учить английский, намекая UFC, что его пора подписывать, но официальной реакции нет, а неофициально мы слышим от русского филиала UFC одно и то же: мы рассматриваем многих ярких бойцов, но имён называть не можем.

Сергей Лантюхов/NEWS.RU Сергей Лантюхов/NEWS.RU Сергей Лантюхов/NEWS.RU Сергей Лантюхов/NEWS.RU Сергей Лантюхов/NEWS.RU Сергей Лантюхов/NEWS.RU Сергей Лантюхов/NEWS.RU Сергей Лантюхов/NEWS.RU Сергей Лантюхов/NEWS.RU Сергей Лантюхов/NEWS.RU Сергей Лантюхов/NEWS.RU Сергей Лантюхов/NEWS.RU Артем Фролов Сергей Лантюхов/NEWS.RU Магомед Исмаилов Сергей Лантюхов/NEWS.RU Магомед Исмаилов и Иван Штырков Сергей Лантюхов/NEWS.RU Магомед Исмаилов и Иван Штырков Сергей Лантюхов/NEWS.RU Магомед Исмаилов Сергей Лантюхов/NEWS.RU Магомед Исмаилов и Иван Штырков Сергей Лантюхов/NEWS.RU Магомед Исмаилов и Иван Штырков Сергей Лантюхов/NEWS.RU Магомед Исмаилов и Иван Штырков Сергей Лантюхов/NEWS.RU Иван Штырков Сергей Лантюхов/NEWS.RU Магомед Исмаилов и Иван Штырков Сергей Лантюхов/NEWS.RU Магомед Исмаилов и Иван Штырков Сергей Лантюхов/NEWS.RU Магомед Исмаилов и Иван Штырков Сергей Лантюхов/NEWS.RU Магомед Исмаилов и Иван Штырков Сергей Лантюхов/NEWS.RU Магомед Исмаилов и Иван Штырков Сергей Лантюхов/NEWS.RU Магомед Исмаилов Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Поэтому самый очевидный вариант развития карьеры Магомеда — большие и дорогие бои в России с самыми медийными оппонентами. И один беспроигрышный вариант уже есть — это Владимир Минеев. Популярность Маги с того поединка и началась. Два года назад они подрались вничью, раскрутив бой в лучших традициях западных ММА: облив друг друга треш-током на пресс-конференции и в социальных сетях, а на взвешивании устроив потасовку.

Сейчас Минеев уже начал раскручивать реванш, вызывая Магу со словами «докажи, что ты не раб». Исмаилов рассуждает с позиции силы: мол, два года назад ты говорил, что я тебе неинтересен, вот и посмотрим, кто кому интересен сейчас. Очевидно, что за два года многое изменилось, и сейчас уже Магомед вместе со своим менеджером Азаматом Бостановым могут диктовать условия не только Минееву, но и любому другому бойцу в России.

И несмотря на это, вариант с Минеевым — самый интересный прямо сейчас. Во-первых, у этого боя есть история, во-вторых, Владимир достаточно силён, чтобы дать Маге реальный бой. Здесь не нужно ничего дополнительно придумывать ради раскрутки, всё уже готово, нужно просто выйти и подраться. Камил Гаджиев мог бы стать тем человеком, кто организовал бы это, но сейчас ACA вряд ли легко отпустит Магу.

Ещё один вариант — Александр Шлеменко. Этот бой мог бы стать ещё громче, потому что Шлеменко, при всём уважении к Минееву, человек другого уровня. Он — экс-чемпион Bellator, и пока он окончательно не состарился, сделать денежный и громкий бой с Магой было бы просто отлично. Но Александр и Магомед в хороших отношениях, поэтому тут надо, чтобы Мага сам начал «газовать». Шлеменко не раз говорил, что только в этом случае он может выйти против него.

Кого бы из них ни выбрал Исмаилов — событие будет громкое. Но даже если он выберет кого-то полегче, это всё равно будет интересно, потому что Мага сам по себе яркий и интересный человек. Российским ММА очень повезло, что он появился.