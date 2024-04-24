Мадиев заявил о намерении выиграть серию турниров «Ночь чемпионов IBA» Магомед Мадиев: моя цель — стать чемпионом по любой версии

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Магомед Мадиев

Российский боксер Магомед Мадиев заявил Федерации бокса России о намерении стать чемпионом серии турниров «Ночь чемпионов IBA». 27 апреля в Алма-Ате (Казахстан) Мадиев проведет бой с эквадорцем Абелем Миной. Поединок будет рассчитан на 8 раундов и пройдет в весовой категории до 75 кг.

Своей карьерой я в целом доволен, все идет своим чередом, ничего бы не хотел менять. Всё нормально. Моя цель — стать чемпионом по любой версии. В том числе, мне интересно двигаться по версии IBA. Международная ассоциация бокса проводит хорошие и привлекательные турниры. Эти шоу набирают обороты и становятся очень популярными. Для меня большая честь выступить в рамках такого масштабного турнира. Сейчас мне надо будет хорошо себя проявить в Алма-Ате, — сказал Магомед Мадиев.

Последний официальный бой Мадиева прошел в феврале 2023 года, когда 29-летний россиянин свел вничью поединок с аргентинцем Эмилиано Пучетой. Всего в активе Мадиева 16 побед (5 — нокаутом), три поражения и одна ничья.

Ранее многократный призер чемпионатов России по боксу Артур Субханкулов единогласным решением судей победил румына Джеймса Череджи и завоевал пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг.