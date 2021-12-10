Ляшков победил Атаева в главном бою вечера бокса в Екатеринбурге

Российский боксёр Евгений Ляшков восстановился после нокдауна и одержал победу над Арменом Атаевым в главном поединке вечера бокса, который прошёл 10 декабря в Екатеринбурге. Спортсмен оказался на полу в первом раунде, впоследствии взял верх единогласным решением судей.

По итогам восьми раундов все трое судей отдали победу Ляшкову — 76:75, 77:74, 76:75.

Во втором по значимости поединке вечера Станислав Калицкий проиграл Мураду Алиеву единогласным решением судей. В то же время Денис Савицкий взял верх над Александром Пилипчуком (единогласное решение), Вильдан Минасов оказался сильнее Рамазона Алиматова, а Максим Черничук — Олега Гурциева (оба — раздельным решением).

11 декабря в Екатеринбурге состоится поединок между чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Дмитрием Биволом и Умаром Саламовым. Схватка пройдёт в рамках боксёрского вечера, организованного RCC Boxing Promotions.

Ранее сообщалось, что обладатель титула суперчемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Арсен Гуламирян снялся с поединка с Алексеем Егоровым по состоянию здоровья. Бой должен был состояться 10 декабря в Екатеринбурге.