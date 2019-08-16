Турнир UFC 241 в Калифорнии точно стал самым ярким событием в мире ММА этого года, а возможно и пятилетки. Украсил его потрясающий по драматизму титульный бой тяжеловесов, в котором Стипе Миочич взял реванш у Даниэля Кормье, Нейт Диас триумфально вернулся в октагон, а 42-летнего Ромеро в кровавой бойне «обокрали» судьи. News.ru подводит главные итоги турнира.

Стипе Миочич — лучший тяжеловес десятилетия

Прошло уже десять лет с момента, как Фёдор Емельяненко перестал быть лучшим тяжеловесом в ММА, но его по-прежнему большинство экспертов считает лучшим в истории. Сегодня появился человек, имеющий полное право называть себя лучшим бойцом тяжелого веса в новой декаде. Стипе Миочич установил рекорд UFC, став первым бойцом, проведшим три подряд успешных защиты титула, а сейчас взял реванш и нанёс первое поражение в тяжёлом весе великолепному борцу Даниэлю Кормье. Миочич сделал правильные выводы из первого поединка: согнал 6 кг веса, показал удивительную выдержку и отменный план на пятираундовый бой.

Поначалу ему было непросто приспособиться к корявой ударной технике Кормье, выдержать его мощь в клинче и град ударов на короткой дистанции, оставившие на лице хорвата следы как на поле после артиллерийского огня. Миочич всё это время ждал, пока возрастной соперник вымахается, чтобы начать свою игру. В четвёртом раунде он «пробил бензобак» соперника ударами левой по печени, а когда Кормье стал глотать воздух, словно рыба, провёл решающую атаку. Теперь Стипе ждёт ещё один опасный реванш с сокрушительным нокаутёром Фрэнсисом Нганну, где он снова может доказать, что остаётся лучшим.

Кормье в шаге от завершения карьеры

Накануне боя с Миочичем Хабиб Нурмагомедов сказал, что его спарринг-партнёру и другу Даниэлю Кормье пора заканчивать. 40 лет — критический возраст для любого бойца, а прошедший поединок показал, что былой выносливостью Ди-Си уже не может похвастаться. Сам Кормье после боя не стал отвечать на вопрос о продолжении карьеры, резонно заметив, что такие решения не принимаются на эмоциях, а ему нужно посоветоваться с женой и другими близкими. Сейчас для него имеют смысл только два завершения трилогии — с Джоном Джонсом в полутяжёлом весе или с Миочичем в тяжах. Ради этого можно ещё раз выйти в октагон.

Диас как вино: в погребе становится только лучше

Популярный стоктонский хулиган Нейт Диас три года не появлялся в октагоне с того момента, как проиграл в реванше Конору Макгрегору. Казалось, что всё это время он прохлаждался, ругался с Хабибом Нурмагомедовым, употреблял любимую травку и торговался за контракты на большой бой. Поймавший второе дыхание Энтони Петтис по всем законам логики должен был быть фаворитом, однако не сделал против напора Диаса ничего.

Если бои Кормье с Миочичем и Ромеро с Костой были для любителей бескомпромиссной зарубы, то Диас сделал подарок гурманам ММА, которые не забыли, что смешанные единоборства — это ещё и про борьбу. Диас показал отличную работу в стойке на короткой дистанции, хорошие навыки борьбы и джиу-джитсу и при этом не был скучен ни одной секунды этого боя. О простое могли напоминать лишь некоторые ошибки в партере, когда он отдавал инициативу сопернику. Теперь Нейт вызывает на бой Хорхе Масвидаля, но не прочь и в третий раз скрестить перчатки с Макгрегором или завершить многолетнее вербальное противостояние с Хабибом.

Стариков обижать нехорошо

Вовсе не собираюсь учить жизни Пауло Косту, который принял бой с 42-летним Йоэлем Ромеро. «Старик» не выглядел ни минуты мальчиком для битья и задал молодому и небитому бразильцу хорошую трёпку. В первом раунде оба оказались в нокдаунах, но за большую активность его можно отдать Косте, а вот дальше кубинец переломил ход боя, разбил сопернику лицо и замучил своими взрывными и внезапными атаками после того, как «дедушка» показушно страдал одышкой. Ромеро явно сделал больше для победы, что прекрасно понимал зал. Однако справившись с молодым соперником, он был бессилен против троих судей, которые, руководствуясь ведомой только им логике, отдали победу Косте.

Новая бразильская звезда

С другой стороны такое решение на руку организации. Ромеро уже звезда уходящая и завоевать титул ему теперь не удастся, а Коста, выигравший все 12 предыдущих боёв нокаутами, потенциально новая звезда, которая уже в следующем поединке может сойтись с победителем объединительного титульного боя между Робертом Уиттакером и Исраэлем Адесаньей. Для Бразилии такие персонажи сейчас крайне нужны. Их главные звёзды стареют, сдают позиции, а среди мужчин сейчас нет ни одного чемпиона из Бразилии. Коста, показывающий при этом зрелищные бои, идеальная кандидатура, чтобы занять опустевшее «свято место».

Главная же проблема для фанатов единоборств — как после такого пиршества и трёх невероятных поединков с сенсационным исходом смотреть дальше рядовые турниры UFC и других организаций, ведь после такой вкуснятины обычная пресная еда и в горло не полезет.