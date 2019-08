Прошло уже десять лет с момента, как Фёдор Емельяненко перестал быть лучшим тяжеловесом в ММА, но его по-прежнему большинство экспертов считает лучшим в истории. Сегодня появился человек, имеющий полное право называть себя лучшим бойцом тяжелого веса в новой декаде. Стипе Миочич установил рекорд UFC, став первым бойцом, проведшим три подряд успешных защиты титула, а сейчас взял реванш и нанёс первое поражение в тяжёлом весе великолепному борцу Даниэлю Кормье. Миочич сделал правильные выводы из первого поединка: согнал 6 кг веса, показал удивительную выдержку и отменный план на пятираундовый бой.

Поначалу ему было непросто приспособиться к корявой ударной технике Кормье, выдержать его мощь в клинче и град ударов на короткой дистанции, оставившие на лице хорвата следы как на поле после артиллерийского огня. Миочич всё это время ждал, пока возрастной соперник вымахается, чтобы начать свою игру. В четвёртом раунде он «пробил бензобак» соперника ударами левой по печени, а когда Кормье стал глотать воздух, словно рыба, провёл решающую атаку. Теперь Стипе ждёт ещё один опасный реванш с сокрушительным нокаутёром Фрэнсисом Нганну, где он снова может доказать, что остаётся лучшим.

Накануне боя с Миочичем Хабиб Нурмагомедов сказал, что его спарринг-партнёру и другу Даниэлю Кормье пора заканчивать. 40 лет — критический возраст для любого бойца, а прошедший поединок показал, что былой выносливостью Ди-Си уже не может похвастаться. Сам Кормье после боя не стал отвечать на вопрос о продолжении карьеры, резонно заметив, что такие решения не принимаются на эмоциях, а ему нужно посоветоваться с женой и другими близкими. Сейчас для него имеют смысл только два завершения трилогии — с Джоном Джонсом в полутяжёлом весе или с Миочичем в тяжах. Ради этого можно ещё раз выйти в октагон.