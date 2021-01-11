Лучший российский тяжеловес начнёт последний поход за поясом UFC

Начало 2021 года UFC встретит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, где турниры впервые с начала пандемии пройдут со зрителями, пусть и в ограниченном числе. Главным событием серии станет долгожданный реванш между Конором Макгрегором и Дастином Порье, с победителем которого предложат провести последний бой в карьере Хабибу Нурмагомедову. Помимо главной звезды отечественного ММА там будет представлено и много других российских бойцов, включая двоюродного брата Хабиба Умара Нурмагомедова и непобеждённого ингушского проспекта Мовсара Евлоева. Также лучший российский тяж Александр Волков в начале февраля проведёт важный поединок с Алистаром Оверимом. NEWS.ru рассказывает о главных противостояниях с участием россиян.

16 января. До 84 кг. Омари Ахмедов — Том Бриз. Шансы 40% на 60%

Для прервавшего беспроигрышную серию в среднем весе в поединке с экс-чемпионом UFC Крисом Уэйдманом Ахмедова этот поединок будет за право остаться в элите среднего веса. Соперник у россиянина очень непростой — британец Том Бриз, который будет иметь преимущество в росте и отлично владеет джиу-джитсу. Но если на родине он чаще побеждал приёмами, то в UFC просто забивает соперников сверху. Успех Ахмедова по традиции будет зависеть от его выносливости, так как нередко победы ускользали от него из-за опустевшего к третьему раунду бензобака, как это было и в бою с Уэйдманом.

16 января. До 77 кг. Рамазан Эмеев — Давид Завада. Шансы 70% на 30%

Экс-чемпион М-1 уже четыре года выступает в полусреднем весе UFC, но из-за отсутствия американской визы вынужден скитаться по второстепенным турнирам. Поражение от Энтони Рокко Мартина в Москве также не способствовало его продвижению в рейтинге, хотя последний бой у немца Никласа Штольце он выиграл. Рамазан ни разу не победил в октагоне досрочно и не радует яркой манерой ведения боя. Очередным его соперником станет также немецкий середняк, который в случае неудачи может быть уволен. Давид Завада уже был в таком положении перед турниром в Москве, но там сумел шокировать публику удушением треугольником Абубакара Нурмагомедова, двоюродного брата сами знаете кого.

20 января. До 61 кг. Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов. Шансы 80% на 20%

Очередной талантливый и яркий кузен Хабиба долго готовился к дебюту в UFC и сделал себе имя в лиге GFC, которая недавно перешла в собственность чемпиона UFC в лёгком весе. Сам Хабиб будет в углу у брата, и именно поэтому его бой перенесли на три дня раньше, чтобы Нурмагомедовы случайно не пересеклись в кулуарах с Конором Макгрегором и дело не обернулось очередным массовым мордобоем. Умар — явный фаворит в противостоянии с таким же дебютантом, экс-чемпионом М-1 Challenge Сергеем Морозовым из Казахстана. Бойцы не дрались уже больше года, а их поединок должен был пройти ещё осенью, но сорвался из-за травмы Морозова.

23 января. До 66 кг. Мовсар Евлоеев — Ник Ленц. Шансы 80% на 20%

Лучшему бойцу Ингушетии вне зависимости от веса в последнее время не везёт, и несколько его боёв были сорваны по разным причинам. В декабре коронавирус помешал его бою с другим экс-чемпионом М-1 Challenge Нейтом Лэндвером. Поэтому он с радостью выскочил на замену своему бывшему сопернику Майку Гранди, чтобы сразиться с опытнейшим Ником Ленцем, выступающем в октагоне с 2009 года. Ветеран проиграл последние два боя, и дело идёт к финалу его карьеры, точку в которой яркой победой может поставить Евлоев. Однако для выхода на качественно новый уровень Мовсару тоже стоит действовать ярче и стараться победить досрочно.

23 января. До 70 кг. Арман Царукян — Насрат Хакпараст. Шансы 70% на 30%

Стартовавший с места в карьер в UFC Арман Царукян после поражения от Ислама Махачева зарекомендовал себя очень крепким и разносторонним бойцом и побил опытных Оливье Обен-Мерсье и Дави Рамоса. Бывший хоккеист достаточно молод и прогрессирует от боя к бою, чтобы считаться будущей звездой лёгкого дивизиона. Очередным испытанием для него станет немец афганского происхождения Насрат Хакпараст, на чьей стороне будут зрительские симпатии. Карьера нокаутёра из легендарного зала Жоржа Сен-Пьера Tristar Gym пока складывается с переменным успехом, а Царукян должен использовать своё превосходство в борьбе.

6 февраля. Свыше 93 кг. Александр Волков — Алистар Оверим. Шансы 60% на 40%

На данном этапе карьеры 40-летний голландский ветеран — идеальный вариант для Волкова, чтобы начать новый и, возможно, последний поход за титулом. Пока Стипе Миочич и Франсис Нганну, Кёртис Блейдс и Деррик Льюис будут выяснять отношения, а бой за титул может получить в любой момент легендарный Джон Джонс, у россиянина есть отличная возможность укрепить свой рейтинг и выйти потом на победителя разборок титанов. Однако полностью сбрасывать со счетов постаревшего и потерявшего скорость голландца не стоит. Его козыри — тайминг и потрясающий бойцовский интеллект — по-прежнему при нём, а превосходство в борьбе может неприятно удивить Волкова, если он не сделает выводов из поражения от Блейдса.

6 февраля. До 61 кг. Тимур Валиев — Хулио Арсе. Шансы 65% на 35%

От бывшей звезды WSOF Тимура Валиева ждали гораздо большего во время дебюта в октагоне, и поначалу он играючи расправлялся со своим скромным соперником Тревином Джонсом, который во втором раунде внезапно его нокаутировал. На счастье уроженца Дагестана это поражение не пошло ему в официальный рекорд, потому что соперник не прошёл тест на марихуану. В бою с Арсе Валиев должен полноценно реабилитироваться и показать своё превосходство в ударной технике, иначе карьера 30-летнего бойца может склониться к закату.