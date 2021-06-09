Лучший боец ЧР по ММА поделился планами на профессиональную карьеру

https://static.news.ru/photo/08d5d750-c9c0-11eb-a355-96000091f725_660.jpg Саламат Исбулаев Фото: _isbulaevsalamat/instagram.com

Российский боец ММА Саламат Исбулаев, победивший на чемпионате России в Кемерово в весе до 70 кг, рассказал о желании начать профессиональную карьеру в 2022 году.

Мы общались с тренером на эту тему и планируем туда двигаться по завершении этого сезона. Хотелось бы переходить уже в ранге чемпиона мира, но прежде всего я хотел бы выиграть чемпионат России. Чемпионом Европы я уже был, понял, что биться там можно, а вот чемпионат России был моим главным стартом, — рассказал Исбулаев NEWS.ru.

При этом боец отметил, что ещё не определился, в какой промоутерской организации планирует дебютировать и под какую музыку будет выходить на профессиональные бои, однако он считает, что пример Магомеда Анкалаева показывает, что любители способны успешно выступать и на профессиональном уровне.

Как сообщалось ранее, руководители российских и международных смешанных единоборств рассказали об олимпийских перспективах, чемпионате мира и растущей популярности.