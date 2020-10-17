Лопес ответил на вопрос о вероятном реванше с Ломаченко

https://static.news.ru/photo/dd734588-1147-11eb-9509-fa163e074e61_660.jpg Теофимо Лопес Фото: teofimolopez/instagram.com

Боксёр из США Теофимо Лопес рассказал, даст ли он шанс экс-чемпиону мира в трёх весовых категориях Василию Ломаченко. Американец сказал, что не видит смысла в ответной встрече.

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе состоялся в Лас-Вегасе. Все трое судей отдали победу Лопесу со счётом 117:111, 116:112 и 119:109, причём последний счёт в исполнении дамы Джули Ледерман был явным перебором.

Лопес, говоря о возможном реванше, подчеркнул, что не понимает, зачем его нужно проводить. Боксёр отметил, что уже и так побил украинца. И в результате ответной схватки, считает американец, исход будет точно такой же.

В контракте было чётко сказано: «Если ты проиграешь, то будешь проводить следующие поединки». Они думали, что он победит, — заявил боксёр в эфире YouTube-канала Top Rank Boxing.

Как ранее писал NEWS.ru, в матче между Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом было очевидно, что победу одержал украинский боксёр. Очень жаль, что судьи приняли неверное решение, заявил в разговоре с журналистами генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлёв.