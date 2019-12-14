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Американский боксёр Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над выходцем из Ганы Ричардом Комми (29-3, 26 КО) и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе.

Бой был остановлен на второй минуте второго раунда. После мощной атаки непобеждённого на профессиональном ринге Лопеса Комми не смог продолжить поединок.

Как сообщал News.ru, российский боец Пётр Ян нокаутировал легендарного американского бойца Юрайю Фейбера в третьем раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе.