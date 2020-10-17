Ломаченко посчитал неверным решение судей после боя с Лопесом

https://static.news.ru/photo/c9bd3172-110e-11eb-8d90-fa163e074e61_660.jpg Василий Ломаченко Фото: lomachenkovasiliy/instagram.com

Боксёр с Украины Василий Ломаченко заявил, что считает неверным решение судей, согласно которому он проиграл объединительную встречу за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе с Теофимо Лопесом.

Бой состоялся в Лас-Вегасе. Все трое судей отдали победу Лопесу со счётом 117:111, 116:112 и 119:109, причём последний счёт в исполнении дамы Джули Ледерман был явным перебором.

По ходу боя я думал, что половина поединка была равной. Считаю, что вторую половину я забрал. Хочу приехать домой, пересмотреть поединок, но я не согласен с решением арбитров, — цитирует Ломаченко ESPN.

Как ранее писал NEWS.ru, в соглавном бою вечера в первом полусреднем весе непобеждённый американец Арнольд Барбоза-младший победил единогласным решением судей соотечественника Алекса Сауседо.