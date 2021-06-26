Ломаченко нокаутировал Накатани в девятом раунде

Украинский боксёр, экс-чемпион мира в трёх весовых категориях и двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко (15-2, 10 КО) победил техническим нокаутом в девятом раунде японца Масаёси Накатани (19-2, 13 КО) в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе.

Ломаченко легко сокращал дистанцию в поединке с более высоким оппонентом и пробивал ему по корпусу и по голове. К середине боя преимущество украинца стало тотальным, а в девятом раунде Накатани впервые оказался в нокдауне. После этого он включил режим выживания и продемонстрировал удивительную самурайскую стойкость, однако в девятом раунде после очередной серии ударов украинца рефери остановил поединок.

В соглавном бою вечера казахстанский средневес Жанибек Алимханулы победил техническим нокаутом в восьмом раунде американца Роба Бранта.

Как сообщалось ранее, российский боксёр узбекского происхождения Батыр Ахмедов, выступающий в первом полусреднем весе, победил техническим нокаутом в восьмом раунде доминиканца Алгениса Мендеса на вечере бокса в Атланте.