https://static.news.ru/photo/c566a93a-6459-11ea-9d52-fa163e074e61_660.jpg Александр Шлеменко Фото: Williams Paul/Icon Sportswire/Global Look Press

Менеджмент лиги цединоборств Russian Cagefighting Championship (RCC) приняла ограничительные меры из-за коронавируса и откажется от проведений номерных турниров.

Ближайший турнир организации 25 апреля в Екатеринбурге будет понижен в статусе, а его хедлайнер Александр Шлеменко не примет участия в соревнованиях.

Мы приняли решение заменить апрельский номерной турнир на турнир серии Intro. Пройдёт он на арене РМК, она соответствует текущим требованиям по количеству зрителей и участников. Будем переформатировать кард под эту площадку. Кто возглавит шоу, пока рано говорить, но это однозначно не будет Александр Шлеменко, — приводит пресс-служба лиги слова исполнительного директора RCC Николая Клименко.

Турнир будет транслироваться на youtube-канале организации и телеканалах «Бокс ТВ» и «Матч! Боец».

Как писал NEWS.ru, экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер сообщил о договорённости проведения следующего поединка с действующим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.