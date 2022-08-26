Лига RCC запустит турниры по кулачным боям Лига RCC запустит турниры по кулачным боям

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Гаджи «Автомат»

Екатеринбург станет новой площадкой для турниров по кулачным боям, сообщает пресс-служба промоушена RCC. Первое шоу состоится уже этой осенью, а хэдлайнерами могут стать Гаджи «Автомат» и Дауд «Стхански».

Оба бойца прилетели в столицу Урала, чтобы познакомиться с менеджментом организации и станут почетными гостями турнира RCC 12, который возглавит бой Александра Шлеменко и Александра Илича.

Накануне Шлеменко и Илич показали одинаковый вес перед RCC 12. Бой состоится в пятницу, 26 августа, на арене «Уралец» в Екатеринбурге.

Александр Шлеменко одержал 61 победу в карьере при 13 поражениях. Последний бой 38-летний россиянин провел в октябре 2021 года, единогласным решением судей победив Артура Гусейнова. Илич (33 года) выиграл 12 поединков и четыре проиграл.