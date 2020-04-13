Лига М-1 объявила о проведении четырёх турниров в Минске и Санкт-Петербурге

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Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что не верит в то, что ситуация с коронавирусом закончится к осени.

А ведь до сентября не так уж и далеко, хоть самому и тяжело верится, что всё закончится к сентябрю, — написал Нурмагомедов под постом на странице своего Instagram. Российский боец...