Лига М-1 объявила о проведении четырёх турниров в Минске и Санкт-Петербурге

Российская лига смешанных единоборств М-1 Global объявила о проведении четырёх турниров по ММА в апреле. 15, 18 и 25 числа мероприятия пройдут в Минске, а 17 апреля — в Санкт-Петербурге без зрителей.
Будут участвовать лучшие из местных молодых перспективных ребят. Я всегда говорил, что в М-1 целая очередь из бойцов, желающих выступать в нашей организации, мы каждый получаем письма, как попасть к нам в Лигу. Вот на этом турнире мы как раз дадим возможность выступить лучшим таким ребятам. Сейчас матчмейкеры работают в этом направлении и скоро мы всё объявим, — приводит слова президента М-1 Вадима Финкельштейна пресс-служба организации.
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