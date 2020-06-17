Лига АСА не будет расторгать контракты с бойцами из США и Бразилии

https://static.news.ru/photo/d2e04600-b096-11ea-b989-fa163e074e61_660.jpg Фото: aca-mma.com

Президент лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко рассказал о дальнейших планах организации после снятия карантина из-за пандемии коронавируса.

Мы сохранили всех бойцов за время пандемии, подписали несколько контрактов. Проведём четыре турнира до конца лета и два в сентябре. Вопрос безопасности — ключевой, поэтому мы плотно работаем с Роспотребнадзором и согласовываем протокол безопасности, — сказал Яценко во время онлайн-конференции.

Первый турнир, по его словам, пройдёт без зрителей и СМИ 13 июля, а 24 июля турнир пройдёт в Москве с главным боем Емельяненко-Исмаилов.

По два турнира пройдёт в августе и сентябре. Первый турнир в Польше в августе также пройдёт без зрителей. На первых турнирах до сентября не будут участвовать бойцы из Бразилии и США в связи с эпидемиологической обстановкой, но расторгать с ними контракты не станем и постараемся им потом компенсировать количество боёв, — сказал он.

Ранее сообщалось, что билеты на бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, который должен был пройти 3 апреля в Москве, но был перенесён из-за COVID-19, будут действительны на новую дату, писал NEWS.ru.