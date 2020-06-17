Лига АСА хочет пустить зрителей на бой Емельяненко — Исмаилов

https://static.news.ru/photo/0b7b0b12-b097-11ea-ae91-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лига Absolute Championship Akhmat (АСА) не намерена больше переносить главный бой турнира с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, который пройдёт 24 июля в Москве, заявил президент лиги Алексей Яценко.

Бой Емельяненко — Исмаилов мы хотим провести со зрителями в Москве, пусть это будет ограниченная вместимость арены, но переносить турнир дальше мы не станем, — сказал глава АСА во время онлайн-конференции.

По словам Яценко, он не хочет чтобы бойцы лиги теряли квалификацию, а фанаты сомневались в перспективах лиги.

В соглавном бою турнира Абубакар Вагаев и Гаджимурад Хирамагомедов проведут бой за статус официального претендента на титул чемпиона в полусреднем весе. Победитель их боя сразится с победителем поединка Мурад Абдулаев — Али Багов, который пройдёт 5 сентября, — добавил Яценко.

Ранее президент лиги Аbsolute Champinship Akhmat (АСА) Алексей Яценко рассказал о дальнейших планах организации после снятия карантина из-за пандемии коронавируса, писалNEWS.ru.