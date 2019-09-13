https://static.news.ru/photo/644dcf6a-d611-11e9-a65a-fa163e074e61_660.jpg Фото: aca-mma.com

22 сентября лига смешанных единоборств ACA проведёт встречу с болельщиками в Москве в преддверии турнира 27 сентября. Мероприятие пройдёт с 18:00 в «AZIMUT Отель Олимпик».

Любители единоборств в формате открытой пресс-конференции смогут задать вопросы президенту ACA Алексею Яценко и основателю лиги Майрбеку Хасиеву, а также бойцам - участникам московского турнира ACA 99: Али Багову, Хусейну Халиеву, Магомеду Исмаилову, Артёму Фролову, Юнусу Евлоеву, Азаму Гафорову, Шамилю Шахбулатову, Расулу Мирзаеву.

Как сообщал News.ru, Хабиб Нурмагомедов поддержал боксёра Заура Абдуллаева накануне его боя за чемпионский титул с Дэвином Хэйни.