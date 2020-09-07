Лиана Джоджуа проведёт свой следующий бой в UFC в октябре

https://static.news.ru/photo/249c9232-f101-11ea-bc85-fa163e074e61_660.jpg Фото: @likajojua

Бой россиянки Лианы Джоджуа с американкой Мирандой Маверик на турнире 254 состоится 24 октября.

На счету 23-летней представительницы США семь побед и два поражения. Джоджуа одержала восемь побед и была повержена три раза.

Турнир пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. В главном бою встретятся чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейтжи.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец ММА Марат Балаев сломал ребро перед чемпионским поединком против Магомедрасула Хасбулаева.