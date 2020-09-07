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Единоборства

Лиана Джоджуа проведёт свой следующий бой в UFC в октябре

14:31, 07 сентября 2020
Фото: @likajojua

Бой россиянки Лианы Джоджуа с американкой Мирандой Маверик на турнире 254 состоится 24 октября.

На счету 23-летней представительницы США семь побед и два поражения. Джоджуа одержала восемь побед и была повержена три раза.

Турнир пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. В главном бою встретятся чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейтжи.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец ММА Марат Балаев сломал ребро перед чемпионским поединком против Магомедрасула Хасбулаева.

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