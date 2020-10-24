Лезгинка на улицах: как в Дагестане празднуют победу Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/ad4feffc-164f-11eb-b7e5-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Дагестана празднуют победу обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гейтжи практически в каждом населённом пункте. На дорогах региона образуются большие пробки из автомобилей и людей, которые танцуют лезгинку на проезжей части.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, за боем дагестанцы наблюдали не только дома, но и в кинотеатрах, кафе и ресторанах. Самые крупные площадки устроили в основных городах региона — Махачкале, Дербенте и Каспийске. Так, в столице Дагестана бой транслировали на территории «Анжи-Арены».

После победного удушающего треугольника Нурмагомедова дагестанцы вышли в центр своих городов. Многие из них надели белые папахи, как у российского бойца. Предприимчивые торговцы выложили их на свои прилавки ещё перед боем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в главном бою вечера турнира UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов (29-0) победил Джастина Гейтжи (22-3) удушением треугольником и отстоял титул чемпиона UFC в лёгком весе. После этого американец Джон Джонс отказался от первого места в рейтинге лучших спортсменов UFC в пользу россиянина Нурмагомедова.