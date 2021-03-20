Легендарный поляк Пудзяновский нокаутировал серба-дзюдоиста за 72 секунд

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В Польше прошёл турнир по смешанным единоборствам KSW 59, в главном бою которого многократный чемпион мира по силовому экстриму, а ныне боец ММА Мариуш Пудзяновский (14-7) победил техническим нокаутом в первом раунде серба Николу Милановича (0-1).

После непродолжительного обмена ударами в стойке дебютант в ММА и дзюдоист в прошлом Миланович вошёл в клинч, попытался перевести бой в партер, но потерял позицию и позволил добить себя ударами на земле 44-летнему Пудзяновскому. Для этого поляку потребовалось всего 72 секунды.

В соглавном бою вечера поляк Себастьян Пшибыш победил единогласным решением судей хорвата Антуна Рачича и стал чемпионом KSW в легчайшем весе.

Как сообщал NEWS.ru, британский боксёр первого тяжёлого веса Лоренс Околи (16-0, 13 КО) победил нокаутом в шестом раунде поляка Кшиштофа Гловацкого (31-3, 19 КО) и стал чемпионом мира по версии WBO.