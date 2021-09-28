Легендарный боксёр Пакьяо объявил о завершении карьеры

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях, Мэнни Пакьяо официально объявил о завершении карьеры боксёра в 42 года. Боксёр ранее выставил свою кандидатуру на пост президента Филиппин. Официальное заявление Пакьяо сделал на своей странице в Twitter, где обратился к своим поклонникам.

Спасибо самым великим и преданным фанатам и величайшему спорту в мире! Спасибо за все прекрасные воспоминания. Это самое трудное решение, которое я принимал когда либо. Следуйте за своей мечтой, усердно трудитесь и следите за тем, что произойдёт. Прощай бокс, — написал Пакьяо.

В последнем поединке Пакьяо проиграл по очкам кубинце Йорденису Угасу и уступил ему свой титул чемпиона мира по версии WBC.

Как сообщалось ранее, известный боксёр Мэнни Пакьяо выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин. Его поддерживает правящая партия страны «Филиппинская демократическая партия — Власть народа».