21 декабря в Красноярске россиянин Денис Лебедев проведёт первый в этом году поединок с самым сильным соперником за три года. Объявивший весной о завершении карьеры и отказавшийся от чемпионского пояса боксёр, снова выступит в России и начнёт очередной поход за титулом. Зачем Лебедеву понадобилось снова боксировать, почему он выбрал в соперники опасного южноафриканца и что ждать от его возвращения в материале NEWS.ru.

Перчатки не успели запылиться

Этим летом боксёрский мир облетела новость о завершении карьеры Денисом Лебедевым. Таким образом, он отказался от защиты, принадлежавшего ему пояса WBA и повесил перчатки на гвоздь. Однако уже через пару месяцев стало известно, что 40-летний многодетный отец возвращается в большой бокс и проведёт свой бой в России. Что же изменилось за такой короткий срок, что именитый боксёр так резко изменил свою позицию.

Дело в том, что весной руководство WBA обязало его провести обязательную защиту против француза Арсена Гуламиряна. Переговоры о бое зашли в тупик, а предложенные французской стороной условия не устроили Лебедева. В такой ситуации он был вынужден оставить титул и объявить о завершении карьеры, чтобы в случае выхода из отставки сохранить опцию возможного титульного боя.

Мы вели переговоры с командой Гулямиряна, но в итоге условия французской стороны оказались неприемлемыми, так как предложенные ими финансовые условия были значительно меньше, чем уровень гонораров, которые ранее получал Денис даже в не титульных поединках. Рассматривали вариант проведения этого боя в России, но поставленные временные рамки ограничили эту возможность, — рассказывал менеджер Лебедева и компании «Мир бокса» Вадим Корнилов.

Поэтому и отставку стоит рассматривать именно как тактический ход, а не желание Лебедева действительно закончить с боями. Пока он по-прежнему находится в хорошей форме, не имеет критических проблем со здоровьем, а главное в поддержке и заботе кормильца нуждается вся его большая семья. Как только появился достойный вариант продолжения карьеры, ещё не успевшие запылиться перчатки были сняты с гвоздя.

В погоне за грозой русских

После поражения от Мурата Гассиева Лебедев не боксировал против звёзд первой величины. Сначала он победил в Екатеринбурге «одной левой» австралийского гастролёра Марка Флэнагана, затем нокаутировал в Челябинске странного персонажа Хизни Алтункаю в явном мисматче. Болельщики в ледовом дворце «Трактор» и у экранов телевизоров были разочарованы, когда турок рухнул на исходе четвёртой минуты поединка. После этого Денис выиграл в Монако у непобеждённого, но не хватающего звёзд с неба американца Майка Уилсона. Конечно, были опасения, что и после возвращения менеджмент Лебедева будет готовить ему такую оппозицию, которая не окажет сопротивления.

Однако Денис первым делом выразил желание подраться с обладателем пояса WBC Silver Илунгой Макабу, который сделал себе имя на громких победах в России над местными боксёрами. Он последовательно побил товарищей Лебедева по команде «Мир бокса» Дмитрия Кудряшова и Алексея Папина, а потому идея крестового похода с целью отмщения самого титулованного российского боксёра в этом весе, могла привлечь к бою дополнительный интерес. Однако с подписанием Макабу контракта с одиозным промоутером Доном Кингом переговоры зашли в тупик.

В этой ситуации был выбран вариант, который стал бы ненамного похуже. Мчуну как раз можно назвать ухудшенной копией Макабу. Он также живёт и тренируется в ЮАР, обладает огромной физической мощью и стойкостью, но в отличие от Макабу проигрывал всем боксёрам топового уровня. Впрочем, на фоне предыдущих соперников Лебедева, это неплохой вариант и реальный тест для ветерана, который покажет его истинные способности на сегодня.

Мотивация моего возвращения очень простая — бокс в моих венах и жилах. Я не смог так просто взять и уйти. Хотя думал, что смогу... Я увидел, как Дима Кудряшов в упорном бою проиграл Илунге Макабу, далее Алексей Папин в равной борьбе уступил тому же Макабу. А я сказал, что выиграю у Макабу. И первой это стало интересно Федерации бокса России, в частности Умар Кремлёв сразу предложил обсудить эту идею. И мы сразу же пришли к соглашению, и я тут же приступил к подготовке. Но по ходу переговоров Макабу подписал контракт с промоутером Доном Кингом, и бой сорвался. Мы начали искать альтернативу, и, на мой взгляд, нашли целую копию Макабу — Табисо Мчуну, — рассказал Лебедев.

Лебедев — фаворит, но кто сказал, что будет легко

Букмекеры считают Дениса Лебедева весьма явным фаворитом в соотношении 1 к 4. На стороне россиянина более высокий класс, отличная техника, однако никто не знает, в каком состоянии выйдет на бой 40-летний боксёр, который выступает последнее время раз в год с заведомо более слабыми соперниками и при этом испытывает трудности с весогонкой. На стороне Мчуну возраст, физическая подготовка, скорость и хорошая работа корпусом. В то же время его нельзя назвать нокаутёром и выносливым боксёром. Если бой пройдёт всю дистанцию, Лебедев даже в свои годы будет смотреться предпочтительнее.

Скорее всего, поединок пройдёт в том же ключе, что и бой Александра Поветкина с Хьюи Фьюри. В первой половине боя более молодой оппонент будет доставлять трудности возрастному сопернику, который раньше бы просто его не заметил, а затем класс всё-таки скажется. Впрочем, не стоит отрицать и вероятность сенсации, но в таком случае Денису будет действительно лучше завершить карьеру.

Победа же в бою и завоевание серебряного пояса WBC позволит ему продвинуться в рейтинге этой организации и в перспективе выйти на титульный поединок. Другой вопрос, нужно ли это самому Денису? Пока все выглядит так, что он не строит долгосрочных планов и живёт от боя к бою. Появился шанс выступить против Мчуну и неплохо заработать — почему бы и нет. Не будет интересных предложений, можно и закончить, ведь в своё время Лебедев и так всем всё доказал.