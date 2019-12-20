Российский боксёр Денис Лебедев проиграл единогласным решением судей южноафриканцу Табисо Мчуну на турнире по боксу в Красноярске.



Бой прошёл все 12 раундов. Мчуну хорошо использовал джеб, защищался корпусом и был быстрее и точнее Лебедева. Денис лишь в нескольких раундах перебивал южноафриканца, но так и не сумел приспособиться к его нестандартной манере ведения боя и справиться с его скоростью. Все трое судей отдали победу со счётом 120:107, 119:108 и 115:112 Мчуну. Таким образом, южноафриканец завоевал титул чемпиона WBC Silver.