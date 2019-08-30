https://static.news.ru/photo/6e621b14-cc84-11e9-93d3-fa163e074e61_660.jpg Эрисланди Лара Фото: Joel Plummer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кубинский боксёр Эрисланди Лара (26-3-3, 15 КО) одержал победу над американцем Рамоном Альваресом (28-7-3, 16) техническим нокаутом во втором раунде в главном событии вечера бокса в Миннеаполисе.

Изначально на кону должен был стоять титул суперчемпиона WBA в первом среднем весе. Однако накануне Альварес не сделал вес, а потому бой принял статус нетитульного. Уже во втором раунде после атаки левши Лары Альварес оказался в нокдауне, а после добивания рефери остановил бой.

Как сообщал News.ru, украинский боксёр Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и объединил в своих руках три чемпионских пояса по версиям WBA Super, WBC и WBO.