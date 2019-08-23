https://static.news.ru/photo/9cdad0e0-c689-11e9-832d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Bier/Global Look Press

-Тимофей, какие у вас ощущения после двух побед?

- Хорошие ощущения. Выигрывать всгда приятно. Я давно ничего не выигрывал.

- Какие условия в Корее для тренировок?

- Условия после Олимпиады сильно ухудшились, о мы думаем о следующих победах. У нас пол команды сидит в Корее, а мы тренируемся. Сейчас пытаемся уйти, но тренеры создают все условия. дай бог, будут финансировать нас. Много думают о том,что поба россиян придет непросто.

- Почему вы решил стать Youtube-блогером?

- Надо было совладать с нервами. ЯЯ еще до Максима Цветкова переживал. Но я хотел сделать это не абы как, а культурно. Я старась делать все лучшее.

- Вас впечатляет как играет "Спартак"?

- Победа в дерби с ЦСКА была приятна, но пока нельзя. Состав подходит нпохой, но сейчас он остается последним. Сейчас сложно обсуждать, но соревновательный опыт мне пригодится. Я много думал о будущих победах, но сейчас не мог об этом скказать.

- В каком направлении вы планируете работать?

- Я остаюсь и думаю, что потом не сможем думать о победе. Я стараюсь выступать. Анрей Викторович Прокунин работает с нами, кк ичный тренер нашей маленькой командочки. Он ухдил, но вернулсяя и был очень рад. В попыхах мы начали искать нового тренера. Сергей Башкиров знал, как работать с провинций.

- К чему вы стремитесь?

- Я думаю о том, что позже буду защищать честь Кореи. У нас много сил и мы готовы бороться.