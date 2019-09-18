Перспективный российский боксёр тяжёлого веса Сергей Кузьмин в минувший уик-энд потерпел первое в карьере поражение от американца Майкла Хантера. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Хантеру, который в пятом раунде отправил своего соперника в нокдаун. В эксклюзивном интервью News.ru Кузьмин рассказал о допущенных ошибках и работе над ними, вызове Хантера Поветкину и планах на следующий бой.

— Что чувствует боксёр после первого в карьере поражения?

— Конечно, горчинка от моего неудачного выступления присутствует до сих пор и будет присутствовать ещё долго. У профессионального спортсмена всегда есть чувство самолюбия. Поражение — это не самое главное в этом бою. Главное — урок, и хорошо, что я получил его сейчас. Теперь я понял, над чем мне нужно работать и что требуется поправить.

— Какие основные ошибки вы совершили в бою с Хантером?

— Я недавно пересмотрел свой поединок и заметил, что недорабатывал в повторных атаках. Вроде дистанцию сокращал, по ходу боя постоянно прессинговал, но нужны были повторные атаки, а их не хватало. Это и сыграло ключевую роль. Плюс соперник — топовый хороший боксёр. Надо отдать должное Майклу Хантеру.

— Хантер перед боем считался явным фаворитом у букмекеров. Вы понимали, что идёте на риск и для победы над ним нужно показать свой лучший бокс?

— Конечно. Я не смотрел на котировки букмекеров, но и так понимал, что это серьёзное испытание, особенно с учётом того, что поединок должен проходить только на территории США. Я даже согласился на изначальное условие — боксировать у него дома в Лас-Вегасе. Но ввиду того, что там не было свободной арены в это время, шоу перенесли в Нью-Йорк. Но я считаю, что в моих силах было боксировать на таком высоком уровне и справиться с Хантером. К сожалению, я не продемонстрировал своих лучших качеств. Многое не получалось, но теперь есть над чем работать.

— Насколько тяжёлым был нокдаун?

— Я его даже вообще не заметил, потому что я был полностью в сознании в тот момент. Просто в момент проведения комбинации у меня было неудобное положение ног, из-за чего я потерял баланс. Конечно, я действительно пропустил удар, но он не был ошеломляюще сильным, чтобы я потерялся.

— Вы согласны с оценками судей, которые отдали вам в этом бою только три раунда?

— Я не хочу давать оценки судейству. Это их видение боя. Я в тот момент находился внутри боя и воспринимал всё по-другому. Конечно, я принимаю это поражение. Ничего зазорного в этом нет, нужно только провести работу над ошибками и делать это осознанно, а не спустя рукава.

— С тренером Геннадием Машьяновым вы обсуждали прошедший бой? Какие недочёты он заметил у вас и как бы вы хотели изменить тренировочный процесс в будущем?

— Я отбоксировал и улетел сразу, на следующий день, даже толком с ним не поговорив. Тренер остался в Штатах, где он продолжает готовить к следующему поединку Дмитрия Бивола, а вернётся только в октябре. После этого мы с ним поговорим и обсудим дальнейшую работу.

— Вы назвали Хантера топовым тяжеловесом. В чём он особенно силён? Можете его сравнить с другими лидерами тяжёлого дивизиона?

— Я бы не сказал, что он силён в чём-то конкретном. Он думающий, разнообразный боец. Всё время старается держать себя в тонусе и не выходить из боя. Эти качества дают ему возможность быть одним из лидеров на большой арене.

— После боя с вами он бросил вызов Александру Поветкину. Хантер интересен ему как соперник?

— Об этом лучше спросить менеджеров и промоутеров Александра. Интересен ли этот бой, в каком он статусе возможен? Будет ли на кону стоять статус официального претендента или временного чемпиона? Они должны взвесить все за и против, а потом определиться.

— А насколько он опасен для Поветкина?

— Он достойный оппонент, но в нём нет ничего особенного, чтобы Александр его боялся. Считаю, что и я должен был у него выигрывать, если бы показал всё, на что способен.

— Какое у вас самочувствие после боя? Когда хотели бы вернуться на ринг?

— Сейчас такой настрой, что хочется вернуться, причём чем быстрее, тем лучше. Хочется при этом не просто закрыть это поражение, а вернуться более осмысленным, выдержанным и взрывным боксёром. К концу года хотелось бы провести ещё один поединок, а там посмотрим. Сначала нужно отдохнуть, всё обдумать и взвесить, а уже потом строить дальнейшие планы.