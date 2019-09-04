https://static.news.ru/photo/85a8392e-cf19-11e9-9ad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили написал открытое письмо бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову.

Послание опубликовал « Советский спорт ». Значительную часть письма Кушанашвили посвятил деталям своей биографии и личным качествам. Среди прочего, шоумен назвал себя «неотъемлемой частью медиапространства, но частью, противостоящей тьме» и вспомнил, что в молодости был «тем ещё фруктом». Автор также сравнил себя с бывшим соперником Нурмагомедова, ирландским бойцом Конором Макгрегором, причём не в пользу последнего.

Несуразный Макрегор по сравнению со мной никто, пыль, зряшнее чмо, актёры русских сериалов против Брэда Питта, рэперы против Стиви Уандера, «Томь» против Роналду, — написал Кушанашвили.

Шоумен далее признаётся, что все его восемь детей являются фанатами Нурмагомедова. Кушанашвили попросил спортсмена победить в предстоящем 7 сентября поединке с Дастином Порье за звание чемпиона бойцовской организации UFC, «как бы глупо эта просьба не звучала».

Вы должны победить ради умных, добрых, сильных, предвидящих неизбежность девальвации, да чего там, краха в случае, если мы с Вами проиграем недалёким и злым, — призвал шоумен.

Бой Порье и Нурмагомедова за титул чемпиона в лёгком весе пройдёт 7 сентября в рамках мероприятия UFC241 в Абу-Даби, ОАЭ. Как писал News.ru, российский боец получит гонорар размером более $6 млн. Сумму раскрыл отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.