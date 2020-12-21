Куниев победил Дайнеко техническим нокаутом и защитил титул Eagle FC

https://static.news.ru/photo/a60c0bfa-42f4-11eb-a729-fa163e074e61_660.jpg Ризван Куниев Фото: Ризван Куниев/vk.com

В Нижнем Новгороде завершился турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, в главном бою которого Ризван Куниев (9-2-1) победил техническим нокаутом в третьем раунде Владимира Дайнеко (11-5).

Тяжеловесы начали поединок со взаимным уважением и осторожностью и даже сокращая дистанцию не шли в бескомпромиссный обмен ударами. Ближе к концу раунда Куниев стал активнее бить ногами по корпусу соперника. Во втором раунде Дайнеко стал застаиваться и чаще пропускать джеб, а затем Куниев болтанул претендента, но не бросился сразу добивать, предпочитая действовать наверняка. К чемпионским раундам бой подошёл уже с ощутимым преимуществом дагестанца над сибиряком, который был близок к добиванию в самой концовке третьей пятиминутки. Заданная трёпка не прошла даром, и на четвёртый раунд Дайнеко попросту не вышел.



Как писал NEWS.ru, в соглавном поединке вечера Магомед Умалатов победил техническим нокаутом в третьем раунде Рашида Койчакаева и отстоял титул чемпиона EFC в полусреднем весе.