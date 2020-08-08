Куницкая победила Столяренко на турнире UFC в Лас-Вегасе

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Россиянка Яна Куницкая (13-5) одержала победу единогласным решением судей на турнире UFC в Лас-Вегасе над Юлией Столяренко (9-4-2) из Литвы.

Соперницы начали поединок с активного противостояния в клинче, где Яна ударом локтя разбила нос Столяренко, которая безуспешно пыталась перевести бой в партер. Россиянка продолжила доминировать в клинче и во втором раунде, в концовке которого соперница попыталась поймать её на рычаг локтя.

В третьем раунде Столяренко предпочла стянуть соперницу в партер даже оказавшись снизу, чем терпеть избиение в клинче, но и смена позиции не изменила превосходства россиянки, победу которой двое судей отдали со счётом 30:27, а третий — 30:26.

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