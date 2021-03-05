Кунченко: соперник сидел на химии, и у него снова есть такая возможность

Известный российский средневес Алексей Кунченко готовится к дебюту в третьей по силе американской лиге PFL, где в сезоне-2021 ещё вместе с девятью бойцами поборется за главный приз — $1 млн. Уже в первом поединке его соперником станет бразилец Глейсон Тибау, который в своё время провёл равную схватку с Хабибом Нурмагомедовым. О том, как у Кунченко прошёл год без боёв, почему он не стал драться в России, кто является главными фаворитами Гран-при и какие есть особые условия для участия в турнире, спортсмен рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

— Почему вы решили подписать контракт с PFL, хотя к вам был интерес со стороны крупнейших российских компаний RCC и ACA?

— В России я уже дрался и провёл здесь много времени, поэтому мне интереснее выступать за рубежом в таких крупных организациях, как UFC, Bellator и PFL. Не скажу, что АСА и RCC мне совсем не интересны, но хочется ещё испытать себя на том уровне и завоевать титул. Для меня это главный приоритет сейчас.

— Помимо титула PFL на кону в турнире будет стоять приз в $1 млн. Насколько это хороший стимул и цель для вас?

— Хорошая цель. Наши организации такими суммами не располагают и не будут выплачивать их бойцам, поэтому это немаловажный фактор, повлиявший на меня. Интересный турнир, интересные бойцы и система Гран-при понятна и прозрачна. Если ты будешь побеждать во всех боях, тебе ничего не помешает дойти до титула и выиграть приличную сумму. Всё ясно и понятно, и не требуется отдельная договорённость на каждый бой. Такие условия способны заинтересовать любого спортсмена.

— Но есть и минусы. Например, очень напряжённый график турнира, который заставляет постоянно держать вес, выходить на следующий бой через пару месяцев или даже раньше, а в плей-офф проводить и по два боя за вечер.

— Для меня это не первый такой опыт. В своё время я ездил в Чехию на турнир по К-1, где провёл несколько боёв за вечер. К тому же тяжелее будет тем, у кого большой вес и кто не может его контролировать, потому что сгонка веса, восстановление и подготовка — это непростой процесс. У меня всё в порядке с весовой категорией, гонять много не надо. Я буду придерживать вес, держать себя в форме. Конечно, когда в год проводишь два-три боя, есть возможность восстановиться, расслабиться и спокойно начать тренировки, а здесь каждые полтора месяца надо драться, да ещё и можно провести два боя за вечер. Будет сложно, но цель того стоит.

kunchenkoaa/instagam.com

— Ваш предстоящий соперник Глейсон Тибау в UFC дрался в лёгком весе и очень много гонял. Тут он не стал рисковать и заявился сразу в полусредний?

— Я думаю, он правильно сделал, потому что понимает, что придётся каждый раз вес гонять, а он не сможет и только попортит своё здоровье.

— Судя по последним боям и увольнению из UFC, его лучшие годы уже позади. Насколько он ещё силён и опасен?

— Сейчас у него снова есть возможность принимать химию, потому что я знаю, что он очень сильно «химичился» в UFC ещё до введения контроля со стороны USADA (Американское антидопинговое агентство. — NEWS.ru). После появления контроля он немного «сдулся», а сейчас у него снова все возможности. Много гонять веса уже не надо, можно «химичиться», так как не будет никаких проверок. У него много плюсов. Он и в габаритах будет меня превосходить. С другой стороны, он уже возрастной боец и всё равно «наелся», не имеет былого азарта. В этом у меня может быть преимущество. Но опыта у него не отнять.

— Вы видели его бой с Хабибом? Как относитесь к тому, что некоторые специалисты считают, что он его выиграл?

— Да, я смотрел этот бой. Он был практически равный. Я думаю, можно было бы отдать в нём ничью, но не могу сказать, по каким критериям судили судьи и почему решили отдать победу Хабибу. Им виднее. Для меня самым удивительным было, что Хабиб не мог перевести его в партер, хотя со всеми делал это легко.

— Как относитесь к возможным встречам с соотечественниками Магомедом Магомедкеримовым и Николаем Алексахиным? Вы с ними знакомы, доводилось вместе тренироваться?

— Я один раз тренировался с Алексахиным на сборах в Таиланде. В зале Tiger Muay Thai мы стояли в парах. Но ничего плохого не вижу, если встретимся на соревнованиях. Мы можем выступить, подраться с ним, а дальше также будем общаться, дружить и вместе заниматься единоборствами. Это спорт.

— Кто для вас главный соперник в борьбе за титул: не знавший поражений в последние два сезона Магомедкеримов или бывший топ UFC и чемпион Bellator Рори Макдональд?

— Я бы не хотел отмечать кого-то конкретно, потому что весь состав Гран-при очень хороший. Любой может выиграть, а там как карта ляжет. Сегодня один чемпион, а завтра им может стать другой. Магомед Магомедкеримов — очень сильный боец, нестандартный и потому неудобный для всех. Макдональд опытный, но ещё достаточно молодой боец, который успешно дрался в двух лучших лигах. Конечно, ставки будут ставить на них, я это понимаю, но есть и другие люди, которые тоже очень опасны. Недооценивать нельзя ни одного соперника.

— Как планируете готовиться к турниру?

— Сейчас я хочу поехать на сбор в Дагестан, а потом надо будет вылететь в Америку за две-три недели до боя. Мы дерёмся 29 апреля, поэтому 11-12 апреля надо быть уже в штате Нью-Джерси.

— В каком лагере будете подводить себя к бою?

— Выбора у меня нет. Мы сразу приезжаем в отель, где будем отбывать двухнедельный карантин. Не выходя из него, мы будем тренироваться, питаться, гонять вес и драться. Я бы запланировал поездку в Америку за полтора месяца и прошёл бы там полноценный тренировочный лагерь, с которыми там проблем нет, но у меня не было визы. Мы совсем недавно подписали контракт, поэтому времени на выезд заранее просто нет.

— На визу вы уже подали документы?

— Да, всё уже в процессе оформления. Теперь я жду, когда меня пригласят на собеседование. Если визу дадут, то поеду и буду выступать, а если нет, придётся дома сидеть.

— Вы и так год провели без боёв. Это сильно напрягало или наоборот помогло залечить все травмы?

— Возможно, это и к лучшему. Можно было восстановиться после боёв, подлечиться, поработать над своими ошибками, поэтому я не жалею об этом и вижу для себя в этом больше плюсов. Организму тоже надо иногда дать отдохнуть, а потом вернуться сильнее.